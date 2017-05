Tote Frau in Café - Chefin des Lokals wurde erschossen

Duisburg Eine in einem Duisburger Café tot entdeckte Frau ist erschossen worden. Es handele sich um die 46 Jahre alte Geschäftsführerin des Lokals, teilte die Polizei nach der Obduktion der Leiche mit. "Eine 15-köpfige Mordkommission ist eingerichtet", sagte eine Polizeisprecherin. Der in einer Blutlache liegende Körper war gestern von einer Angestellten hinter der Glasscheibe in dem verschlossenen Café entdeckt worden. Die Tatwaffe wurde nach Polizeiangaben bislang nicht gefunden.