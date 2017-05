Nach ICE-Unfall in Dortmund: Bahn kündigt Pressekonferenz an

Dortmund Drei Tage nach dem ICE-Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof müssen sich Zugreisende weiter auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn will heute Nachmittag in Dortmund bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation, die Reparaturen und den Zeitplan für diese berichten. Zwar normalisiere sich der Bahnverkehr. Aber wegen der schweren Schäden an den Weichen und der Technik könne der Normalbetrieb wohl frühestens in zwei Wochen aufgenommen werden.