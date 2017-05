Sting will New Yorker Luxuswohnung für 56 Millionen Dollar verkaufen

New York Sting will seine New Yorker Luxuswohnung direkt am Central Park für umgerechnet etwa 51 Millionen Euro verkaufen. Der Musiker und seine Ehefrau Trudy Styler hätten das Penthouse 2008 für rund 27 Millionen Dollar gekauft, teilte die Maklerfirma Corcoran mit. Die Wohnung im 15. und 16. Stock besteht aus zwei Stockwerken mit Panorama-Aussicht über den Central Park, einer Terrasse und vier Schlafzimmern. Sting feierte als Sänger der Band "The Police" und solo weltweit Erfolge. Im vergangenen Jahr war sein bislang letztes Album "57th & 9th" erschienen.