Borkum Eine Munitionskiste mit zwölf Granaten ist in einem Priel auf der ostfriesischen Insel Borkum aufgetaucht. Urlauber entdeckten die Holzkiste am Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizei und Feuerwehr sicherten die Fundstelle ab. Spezialkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Hannover sollen am Donnerstag die Bergung übernehmen. Die Munitionskiste stammt noch aus dem Zweiten Weltkrieg. dpa

