Angeklagter im Fall Niklas freigesprochen

Bonn Im Fall des zu Tode geprügelten Schülers Niklas hat das Landgericht Bonn den Angeklagten freigesprochen. Damit bleibt der Fall, der bundesweit für Bestürzung gesorgt hat, vorerst ungeklärt. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung hatten in ihren Plädoyers einen Freispruch gefordert. Es sei nicht zweifelsfrei sicher, dass der Angeklagte Niklas in der Tatnacht geschlagen und getreten habe, hatte der Staatsanwalt seine Kehrtwende begründet. Es komme auch ein anderer Mann als Täter in Betracht.

