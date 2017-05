13-Jährige täuscht eigene Entführung vor

Filderstadt Ein 13-jähriges Mädchen hat seine eigene Entführung erfunden - nun prüft die Polizei, ob die Eltern für den Einsatz zahlen müssen. Die Schülerin aus Filderstadt in Baden-Württemberg hatte gestern bei der Polizei angerufen und erzählt, dass sie von einem Mann entführt worden sei. Er habe sie an einen Baum gebunden und sei wortlos gegangen. Beamte suchten die Schülerin mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber und fanden sie in einem Waldstück. Entführt worden war die 13-Jährige aber nicht: Laut Polizei hatte sie sich selbst an den Baum gebunden.

