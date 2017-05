Fall Niklas: Angeklagter könnte heute freigesprochen werden

Der Prozess um den Prügel-Tod des 17-jährigen Niklas geht an diesem Mittwoch zu Ende: Voraussichtlich gegen Mittag will das Bonner Landgericht das Urteil gegen den 21 Jahre alten Angeklagten sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat in der vergangenen Woche überraschend einen Freispruch für den...