18-Jähriger spielt Polizist und kontrolliert Autofahrer

Als Polizist hat sich ein junger Mann in Hameln aufgespielt. Der 18-Jährige habe ein Blaulicht auf das Dach seines Autos montiert und dann andere Wagen angehalten und kontrolliert, teilte die Polizei in Hameln am Dienstag mit. Bei den angeblichen Polizeikontrollen in der Nacht zum Montag habe der...