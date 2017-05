Bahn bereitet Abtransport von entgleistem ICE vor

Dortmund Die Deutsche Bahn will den verunglückten ICE im Dortmunder Hauptbahnhof wieder auf die Gleise setzen. Am Vormittag haben dazu die Vorbereitungen begonnen. Der ICE soll mit einem Kran direkt auf die Gleise zurückgesetzt oder auf sogenannte Rollblöcke gehoben werden, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Zunächst werden Oberleitungen abgebaut und der Kran in Position gebracht. Dann wird der ICE aus dem Bahnhof gebracht. Der Zugverkehr werde aber auch danach nicht sofort wieder ganz ungestört rollen, sagte der Sprecher. Wann der Verkehr wieder komplett rollt, steht noch nicht fest.

