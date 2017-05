Ausschreitungen in Apolda – Hundert vorläufige Festnahmen

Anhänger der rechten Szene haben sich in Apolda heftige Ausschreitungen mit der Polizei geliefert. Etwa 100 Menschen seien am Montagnachmittag vorläufig festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Jena der Deutschen Presse-Agentur. Die genau Zahl stand am Abend noch nicht fest....