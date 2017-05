Herschdorf Ein Maibaum ist in Thüringen auf einen Mann gestürzt und hat ihn schwer verletzt. Das Seil, das den Baum sichern sollte, löste sich. Warum ist noch unklar. Der Unfall passierte gestern Abend in Herschdorf. Der 53-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Maibaum stürzte auf seine Beine. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

