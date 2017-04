Motorrad-Raser mit Tempo 223 statt 70 km/h geblitzt

Mit Tempo 223 ist ein Motorradfahrer in Köln in eine Tempokontrolle der Polizei gerast. Erlaubt gewesen seien an der Stelle maximal 70 Stundenkilometer, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.„Ich dachte, da fliegt ein Düsenjäger an mir vorbei!“, gab der vor Ort eingesetzte Polizist zu...