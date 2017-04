Geschützter Baum gefällt - private Drohne gerettet

Der 60-Jährige habe die 13 Meter hohe Birke im Schutzgebiet „Mittleres Innerstetal“ im Landkreis Goslar einfach umgesägt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 19-jährige Sohn des Mannes aus Langelsheim hatte die Drohne am frühen Donnerstagabend in dem Schutzgebiet zu einem Testflug aufsteigen lassen. Dabei hatte dieser die Kontrolle über das etwa 20 mal 20 Zentimeter große Gerät verloren, so dass es sich in den Ästen des Baumwipfels verfing. Der zu Hilfe gerufene Vater griff kurzerhand zu einer Bügelsäge und legte die Birke flach, um an den Flugapparat zu kommen. Dem 60-Jährigen droht wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld. dpa

