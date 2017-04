Trennung nach 40 Jahren: Zirkus-Schimpase Robby soll wieder richtiger Affe werden

Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Der Zirkusdirektor und sein „siebtes Kind“: So nennt Klaus Köhler den Schimpansen Robby, der seit mehr als vier Jahrzehnten bei ihm lebt. Ein Gericht hat entschieden, dass der wohl letzte Menschenaffen in einem deutschen Zirkus seinen Lebensabend in einer Auffangstation verbringen soll. Foto: Julian Stratenschulte / dpa