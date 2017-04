Papst Franziskus: „Macht ist wie Gin auf leeren Magen“

Papst Franziskus hat Internet-Kenntnisse bewiesen und sich auf der TED-Innovationskonferenz in Kanada zu Wort gemeldet. Per Videolink zu der Konferenz in Vancouver rief das Katholiken-Oberhaupt die Mächtigen der Welt auf, bescheidener zu sein.„Je mächtiger man ist, desto mehr werden sich die...