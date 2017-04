Lichtstreif über Norddeutschland – War es ein Meteorit?

Ist ein Meteorit auf die Erde gefallen? War es Weltraumschrott? Oder doch bloß ein Flugzeug? Am Himmel über Norddeutschland wollen viele Menschen am Dienstagabend einen Meteoriten gesehen haben. In den sozialen Netzwerken spekulieren die Nutzer darüber, was genau sie beobachtet haben. Ob in...