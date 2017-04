Berlin: Anklage gegen mutmaßlichen U-Bahn-Treter

Ein halbes Jahr nach der brutalen Fußtrittattacke in einem Berliner U-Bahnhof ist der mutmaßliche Angreifer angeklagt worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin am Dienstag mitteilte, wird dem 26-Jährigen gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Dafür liegt der Strafrahmen zwischen...