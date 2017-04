Trauer um Erin Moran - "Daktari"-Schauspielerin hatte Krebs

Los Angeles Die tot aufgefundene "Daktari"-Schauspielerin Erin Moran litt dem Autopsiebericht zufolge an Krebs. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die Behörden in Harrison County. Danach starb die 56-Jährige vermutlich an den Folgen der fortgeschrittenen Erkrankung. Moran war am Samstag nach einem Polizeinotruf leblos in ihrer Wohnung in Corydon gefunden worden. Die Schauspielerin war hierzulande vor allem für ihre Rolle als Jenny Jones in der Fernsehserie "Daktari" bekannt, die ab 1969 in Deutschland ausgestrahlt wurde.

