Klimawandel-Leugner und ihr Glaube an „alternative Fakten“

Foto: Axel SchmidtAxel Schmidt / ddp images/CommonLens/Axel Schmi

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben beim "March of Science" am Samstag in Berlin für für den Wert von Wissenschaft, Fakten und Evidenzbasiertheit demonstriert Foto: Axel SchmidtAxel Schmidt / ddp images/CommonLens/Axel Schmi