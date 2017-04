1 / 14

Tattoo-Messe zeigt bunte Körperkunst

Der spanisch-venezolanische Body-Künstler und Tätowierer Emilio Gonzalez zeigte sich am Wochenende auf der Internationalen Tattoo-Convention in Frankfurt am Main. Dabei sind die Metallkegel auf seiner Stirn auf Gewindeschrauben unter der Haut fixiert, während Silikonimplantate dem Gesicht einen eigenen Ausdruck verleihen. Auch die Zunge hat sich der Mann spalten lassen.

Foto: dpa