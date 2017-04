Loveparade-Katastrophe wird doch vor Gericht verhandelt

Die Loveparade-Katastrophe in Duisburg wird nun doch in einem Strafprozess aufgearbeitet. Das hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht entschieden und am Montag mitgeteilt. Am 24. Juli 2010 waren bei der Techno-Parade 21 Menschen ums Leben gekommen. 541 wurden schwer verletzt. Gegen Mitarbeiter der...