Senioren in Deutschland haben immer mehr gute Jahre vor sich

Deutsche bleiben im Alter immer länger gesund. So haben Frauen mit 65 fast drei gesunde Jahre mehr vor sich als noch vor einigen Jahren. Das hat das Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock berechnet. Demnach hatten 65-jährige Frauen 2005 noch 4,9 Jahre vor sich, in denen...