Seltener Auftritt von Burt Reynolds bei Filmfestival

New York An der Seite von Robert De Niro und Chevy Chase hat sich Hollywood-Veteran Burt Reynolds beim New Yorker Tribeca-Filmfestival gezeigt. Der hagere Schauspieler lief an einem Stock über den roten Teppich und nahm für Fotos an der Seite seiner Kollegen auf einem Hocker Platz. Anlass für einen der seltenen öffentlichen Auftritte des früheren Leinwandhaudegens war die Premiere seines Films "Dog Years" von Regisseur Adam Rifkin beim Festival. Darin spielt er einen Ex-Filmstar, der seinem Hund nachtrauert und über sein Leben Bilanz zieht.

