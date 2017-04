21-jährige stürzt auf Rügen von Kreidefelsen in den Tod

Eine Touristin ist von einem Kreidefelsen auf der Ostseeinsel Rügen rund 60 Meter in den Tod gestürzt. Die 21-Jährige aus Hamburg sei nach ersten Erkenntnissen am Samstag beim Spaziergang im Nationalpark Jasmund zu nah an eine Felskante getreten und ins Straucheln geraten, teilte die Polizei mit....