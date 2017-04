Geburtstag: Queen Elizabeth II. wird 91 Jahre – und sitzt weiterhin fest im Sattel

Happy Birthday, Ihre Majestät! Stolze 91 Jahre alt wird Königin Elizabeth II. an diesem Freitag. Und noch immer nimmt sie – oft lächelnd, gekleidet in knallige Farben und die Handtasche am Arm baumelnd – zahlreiche Termine wahr. Falls sie die guten Gene ihrer Mutter hat und nicht schwer erkranken...