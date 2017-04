1 / 8

Friedhof der gescheiterten Produkte

Colgate steht eigentlich für Zahnpasta. Doch in den 80er Jahren versuchte das Unternehmen tatsächlich eine gefrorene Rindfleisch-Lasagne auf den Markt zu bringen. Kaufen wollte sie niemand. Das schwedische „Museum of Failure“ in Helsingborg zeigt in seiner Sammlung gescheiterte Innovations-Produkte und Dienstleistungen aus der ganzen Welt. Wir zeigen eine Auswahl.

Foto: Sweden Museum of Failure