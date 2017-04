Zug prallt gegen Lastwagen: 14 Menschen verletzt

Beim Zusammenprall eines Zuges mit einem Lastwagen in Bergheim bei Köln sind am Donnerstag 14 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Sattelzugs an einem unbeschrankten Bahnübergang die akustischen Warnsignale des Zuges missachtet. Bei der...