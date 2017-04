München Nach dem Blitzmarathon haben erste Landespolizeien Ergebnisse bekanntgegeben. So raste in Leipzig in Sachsen ein Autofahrer mit 140 Sachen durch die Innenstadt, erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Im Saarland war der "Spitzenreiter" 57 Stundenkilometer zu schell. Mehrere Bundesländer hatten sich seit gestern Morgen an einem europaweiten Blitzmarathon beteiligt. Wo geblitzt wurde, war teils vorab veröffentlicht worden.

