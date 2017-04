Ältester Mensch der Welt gestorben

Emma Morano, der wohl älteste Mensch der Welt, ist tot. Hier bläst sie an ihrem 117. Geburtstag, am 29. November 2016, die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte aus. Foto: dpa

Der wohl älteste Mensch der Welt ist tot. Die Italienerin Emma Morano starb am Samstag im Alter von 117 Jahren in ihrem Zuhause in Pallanza, einem Dorf am Lago Maggiore in Norditalien, wie ihr Arzt Carlo Bava der Deutschen Presse-Agentur am Tag nach Moranos Tod sagte.

Seit Mai 2016 war sie als ältester Mensch der Welt im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Die Italienerin kam am 29. November 1899 zur Welt. Sie hat in drei Jahrhunderten gelebt, zwei Weltkriege und elf Päpste überdauert.

Ihre Nachfolgerin dürfte laut der Gerontology Research Group (GRG) Violet Brown aus Jamaika sein. Sie ist ebenfalls 117 und am 10. März 1900 geboren. Die GRG ist eine US-Einrichtung, die extrem alte Menschen auflistet und auch das Guinness-Buch berät.

Bava war 30 Jahre lang Moranos Arzt. Er wünschte, alle Patienten wären so wie sie. "Sie war immer dankbar, sie hat nie nachgelassen, nie, nie hat sie sich mit etwas abgefunden." Dabei war ihr Leben nicht immer einfach: Ihr Ehemann schlug sie, so die Erzählung. 1937 wurde sie Mutter, jedoch starb der kleine Angelo nach wenigen Monaten. Morano verließ im Jahr 1938 ihren Mann - wohl als eine der ersten Frauen in Italien überhaupt.

Ihren letzten Geburtstag hatte sie noch bei sich zu Hause gefeiert. Der Ort Pallanza veranstaltete zu Ehren der Einwohnerin ein Musical. Auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella schickte ein Telegramm: "Im Namen aller Italiener sende ich Ihnen, dem letzten Zeugen des 19. Jahrhunderts, die besten Wünsche für Glück und Gesundheit", hieß es darin.

Morano war vor wenigen Monaten noch verhältnismäßig fit. Sie sei auch geistig "sehr klar", hatte Bava noch zu ihrem 117. Geburtstag gesagt. "Ihr geht es bestens." In einem Video sagte ihr der Arzt, dass sie heute in aller Welt als ältester Mensch der Erde bekannt sei. "Haha", antwortete Morano und lachte ein lautes zahnloses Lachen.