Er wollte mehr Eier in den Fettucine: Italiener schlägt Freundin mit Nudelholz halb tot

Im Streit um die Zutaten für hausgemachte Bandnudeln soll ein Mann in Italien seine Lebensgefährtin mit einem Nudelholz brutal zusammengeschlagen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Demnach soll sich die Tat am Ostermontag abgespielt...