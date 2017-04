Privater Raumfrachter "Cygnus" zur ISS gestartet

Washington Mit rund 3500 Kilogramm Proviant und Fracht an Bord ist der private Raumfrachter "Cygnus" zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der unbemannte Frachter sei an Bord einer "Atlas"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Betreiberfirma Orbital Sciences mit. Ende der Woche wird "Cygnus" an der ISS erwartet, wo der Frachter bis Juli bleiben soll. Danach soll er mit Müll beladen wieder abdocken und in der Atmosphäre verglühen.

