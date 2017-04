1 / 7

Das sind die besten Bilder des Tages

Dienstag, 18. April: Einer Frau werden zur „Woche der indigenen Völker“ in Sao Felix do Xingu in Brasilien traditionelle Muster ins Gesicht gemalt. Während der Veranstaltung zur Erhaltung der kulturellen Identität der Eingeborenen nehmen Teilnehmer an unterschiedlichen Wettbewerben teil. Diese Woche werden um die 4000 Indigene aus zehn unterschiedlichen ethnischen Gruppen erwartet. Sie leben an den Flüssen Xingu, Iriri und Bacaja.

Foto: dpa