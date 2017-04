Eingequetscht: Fünfjähriger Junge stirbt in Drehrestaurant

Ein Unfall in einem drehenden Aussichtsrestaurant hat einen fünfjährigen Jungen in den USA das Leben gekostet. Ein Polizeisprecher bestätigte dem Fernsehsender CNN, dass das Kind am Freitagnachmittag (Ortszeit) zwischen einem am Boden befestigten Tisch und der Wand eingeklemmt wurde.Der Boden des...