Benedikt XVI. – Der Papst, der keiner mehr sein wollte

Es sind ruhige Tage im Kloster Mater Ecclesiae in den vatikanischen Gärten. Der prominente Bewohner liest in der Bibel oder schreibt kurze Predigten für Gottesdienste, die er mit der Handvoll Mitbewohner feiert. Gelegentlich empfängt er Besucher und manchmal schaut auch sein Nachfolger vorbei, so...