So schleusen Käuferclubs teure Medikamente nach Europa

Der Lieferant sieht nach dem viereinhalbstündigen Nachtflug in einer Billigfluglinie aus der indischen Hauptstadt Delhi übernächtigt aus, schlägt aber den angebotenen Kaffee aus. „Ich will weiter“, sagt der junge Mann und stellt eine Plastiktüte auf den Tisch. „Verkauf nur in Indien“ steht auf den...