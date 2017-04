Baumarktkunde von herabfallenden Betonsteinen erschlagen

In einem Baumarkt in Fürth ist ein 31 Jahre alter Kunde am Samstag von einer Palette mit Betonsteinen erschlagen worden. „Die Palette ist aus unklarer Ursache von einem Gabelstapler gefallen“, sagte ein Polizeisprecher.Um das Geschehen aufzuklären, starteten die Beamten einen Zeugenaufruf. Kunden,...