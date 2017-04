Janet Jackson teilt erstes Baby-Foto online

New York US-Sängerin Janet Jackson hat rund drei Monate nach der Geburt zum ersten Mal ein Bild ihres Sohnes Eissa in sozialen Netzwerken geteilt. "Mein Baby und ich nach einem Nickerchen", schrieb die 50-Jährige bei Twitter zu einem Foto von ihr und dem gähnenden Säugling. Das gleiche Motiv veröffentlichte sie bei Instagram und Facebook. Janet Jackson hatte den Jungen am 3. Januar zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft hatte wegen des Alters der Sängerin für Aufsehen gesorgt. Es ist ihr erstes Kind.

