Zehn Jahre alter Junge unternimmt Spritztour mit Motorrad

Die Spritztour eines Zehnjährigen mit einem Motorrad ist in einer Polizeikontrolle geendet. Der Junge war am Donnerstagabend mit einer 125-Kubikmeter-Maschine unterwegs, als ihn die Polizei in Potzlow (Uckermark) stoppte. Auf dem ersten Blick hatten die Beamten nicht einmal erkannt, dass ein Kind...