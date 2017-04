Groß-Gerau Ein Mann ist im hessischen Groß-Gerau mitten auf der Straße verbrannt. Zufällig vorbeifahrende Rettungssanitäter konnten dem 44-Jährigen nicht mehr helfen. Warum der Körper des Obdachlosen in Brand geraten war, ist noch unklar. Der Leichnam wird obduziert. Der Mann hatte mit anderen in der Straße übernachtet. Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Vorfall in der Nacht.

