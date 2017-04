Journalist Yücel hat in türkischem Gefängnis geheiratet

Der in der Türkei inhaftierte „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel hat einem Bericht der Zeitung zufolge geheiratet. Yücel und die Fernsehproduzentin Dilek Mayatürk wurden demnach am Mittwochnachmittag in der Haftanstalt Silivri bei Istanbul getraut. Eine Standesbeamtin der Stadtverwaltung von Silivri...