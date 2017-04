Ermittler prüfen zweites Bekennerschreiben im BVB-Fall

Im Fall der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen will sie am frühen Nachmittag bekanntgeben, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Zudem ist ein zweites Bekennerschreiben...