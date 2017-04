Mutter und Sohn lassen zwei Urnen nach Hotelbesuch zurück

Dass Hotelgäste allerlei kuriose Dinge in ihren Zimmern vergessen, von Vibratoren über Haustiere bis hin zu Beinprothesen, darüber wurde schon berichtet. Das, was aber nun in einem Hotel in Worms (Rheinland-Pfalz) liegen gelassen wurde, dürfte aber selbst für erfahrene Hoteliers außergewöhnlich...