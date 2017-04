Steinewerfer von der A7 muss neuneinhalb Jahre in Haft

Ein Autobahn-Steinewerfer ist wegen versuchten Mordes zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen ordnete am Dienstag zugleich die Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie an. Der 37-Jährige hatte im September vergangenen Jahres einen zwölf Kilo...