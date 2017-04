Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Grundschule

San Bernardino In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind nach Schüssen in einem Klassenzimmer zwei Menschen getötet worden, darunter der mutmaßliche Täter. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei weiter berichtete. Der mutmaßliche Täter sei an Schussverletzungen gestorben, die er sich selbst zugefügt habe. Das Motiv war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, es werde untersucht, ob es zwischen dem Mann und der Frau eine Beziehung gab. Zwei Schüler wurden verletzt.

