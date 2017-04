Zwei Tote bei Schüssen in Grundschule in San Bernardino

In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind am Montag in einem Klassenzimmer Schüsse gefallen. Zwei Erwachsene kamen dabei nach Angaben der Polizei ums Leben – darunter offenbar der Täter. Die Polizei geht von einem erweiterten Selbstmord aus, wie sie twitterte.Zwei Personen seien...