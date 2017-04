Fensterputzer hängen mit Gondel im 41. Stock fest

Aus einer Notlage in schwindelerregender Höhe hat die Feuerwehr in Köln zwei Gebäudereiniger gerettet. Die 20 und 40 Jahre alten Arbeiter hatten sich am Montag mit einem Fassadenaufzug am Kölner Uni-Hochhaus herabgelassen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wickelte sich das Seil an einer Seite...