Betrunkener wird von U-Bahn überrollt – und kaum verletzt

Einen fleißigen Schutzengel hatte ein 22-Jähriger in München: Sturzbetrunken fiel er in ein U-Bahn-Gleis, wurde von einem Zug überrollt – und krabbelte nahezu unverletzt wieder heraus. Lediglich von seinem Sturz ins Gleis trug er kleinere Blessuren davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte....