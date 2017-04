Vermisste Studentin: Obduktionsergebnis bestätigt Tod von Malina

Regensburg Nach dem Fund einer Frauenleiche in der Oberpfalz hat die Obduktion bestätigt, dass es sich wie erwartet um die seit knapp drei Wochen vermisste Studentin Malina K. aus Regensburg handelt. "Bei dem Leichnam handelt es sich zweifelsfrei" um die Vermisste, so das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Gestern hatte eine Spaziergängerin die Leiche einer jungen Frau am Donauufer bei Regensburg entdeckt. Die Polizei ging aufgrund der äußeren Erscheinung sehr schnell davon aus, dass es sich um die Studentin handelt, die auf dem Heimweg von einer Party verschwunden war.

