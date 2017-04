Messerattacke im ICE - Angreifer überwältigt

Aschaffenburg In einem ICE nahe Aschaffenburg hat ein Mann einen anderen Fahrgast mit einem Messer attackiert und verletzt. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde am Abend durch mehrere Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die zufällig in dem Zug saßen, überwältigt. Ein politischer oder terroristischer Hintergrund könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 43-jährigen Niederländer. Er attackierte sein Opfer grundlos. Der Angreifer soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

