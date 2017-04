Familie aus Hessen kämpft vor Gericht gegen Schulpflicht

Mathematik, Geschichte und Fremdsprachen lernen die Kinder von Familie Wunderlich nur an Regentagen. Wann immer es das Wetter zulässt, sind sie draußen und „basteln irgendwas in unserem großen Garten“ – so sagt es Vater Dirk Wunderlich (50) aus Ober-Ramstadt bei Darmstadt dieser Zeitung. Ob seine...